スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16で対戦するボデ/グリムトについて言及した。27日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。CLリーグフェーズで勝ち点『16』を獲得したスポルティングは7位に滑り込み、プレーオフを回避。ノックアウトフェーズ・ラウンド16へのストレートインを決めた。27日に行われた組み合わせ抽選会の結果、ベ