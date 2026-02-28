「今回の模試は偏差値が上がった！」「志望校の偏差値に届かない……」。日本人なら小学生でも知ってる頻出ワードですが、「偏差値とは何か？」を詳しく説明できる人は意外と少ないはず。今回は、身近な話題から「数」の不思議を体感できる『数字がわかれば世界がわかる！ すごすぎる数の図鑑』（渡邉 究著）より、「偏差値」に関する意外な事実をご紹介します。【画像】高偏差値が出るカラクリQ.「偏差値60」は海外では通じない？