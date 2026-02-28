話題作が目白押しの2026年冬のTBS系ドラマ。放送がスタートして以降、視聴者から最も支持を集めているのはどの作品なのでしょうか。All About ニュース編集部は1月30〜31日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（TBS）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな2026年冬ドラマ（TBS系）」ランキングを紹介します。【4位までのランキング結果を見る】2位：『未来のムスコ』（T