28日午後7時50分ごろ、カタール航空が運航する成田発ドーハ行きの809便ボーイング777が引き返し、成田空港に着陸した。国土交通省成田空港事務所によると、機体トラブルなどはなく、カタール航空は公式X（旧ツイッター）で「カタールの空域が閉鎖されたため」としている。午後5時35分ごろに同空港を離陸していた。成田空港から中東へ向かう28日の便では他に、ドーハ行きのカタール航空807便とドバイ行きのエミレーツ航空319便