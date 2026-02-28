株式会社エスエスケイは28日、MLBを代表する剛腕最速105.8マイルのアロルディス・チャップマン投手と、グラブおよびスパイクに関するアドバイザー契約を締結したと発表した。チャップマンが使用するギアの特徴は、専用設計グラブ 100マイルを超える投球フォームのバランスを崩さない軽量性と、強い衝撃への耐久性を両立。同選手の好みを反映したウェブデザインを採用している。 ハイスペック・スパイク 蹴り出しのグリップ性と