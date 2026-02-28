「静岡茶」と「サウナ」を融合した静岡発の新しい文化「CHAUNA」（チャウナ）を発信しようと28日静岡市でイベントが開催されました静岡市駿河区の「リバティーリゾート久能山」で開催されたこのイベントは、静岡茶の振興を目的に県とJA、DaiichiーTVの3者で設立した協議会「しぞ～か茶魅力発信プロジェクト」が開催したものです。イベントでは静岡茶を使った2種類のサウナドリンクの試飲会やサウナ室では