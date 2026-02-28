タルト専門店キル フェ ボンから、ホワイトデー限定の新作「イチゴとダブルチーズのタルト」が登場します。甘酸っぱいイチゴとコクのあるチーズを組み合わせた贅沢な味わいは、大切な人への贈り物にもぴったり。華やかな見た目と上品な味わいが特別なひとときを彩ります。期間限定の特別なタルトで、心に残るホワイトデーを演出してみませんか♡ イチゴとチーズの贅沢な味わい 「イチゴと