バーレーンの首都マナマで立ち上る黒煙＝28日（ロイター＝共同）【イスタンブール、カイロ共同】イラン革命防衛隊に近いファルス通信は28日、アラブ首長国連邦（UAE）、カタール、クウェート、バーレーンにある米軍駐留基地にイランがミサイル攻撃を実施したと報じた。米イスラエルによる攻撃を受けたイランの報復とみられる。UAEの国営通信によると首都アブダビの住宅街に迎撃の破片が落ち、1人が死亡。シリアでも4人が亡くなっ