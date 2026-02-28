日本ハムＯＢの杉谷拳士氏が２８日、Ｘを更新。日本ハム・西川遥輝外野手が対外試合で３戦連発を放ったことに驚きの反応を示した。西川は国際交流試合、台湾・味全戦に出場し、右翼へ先制２ラン。打った瞬間に確信するほどの一発だった。杉谷氏はこの本塁打の動画を添え、「まじかぁ…そんなすぐイメージ変えられるのね…やっぱりセンスが違うんよなぁ」とびっくり。新庄監督の助言で長打力アップを目指すベテランの姿に、「