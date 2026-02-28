家計の状況は家庭によって異なり、節約を意識する場合もあるでしょう。でも、いつも「節約、節約」と言われると、なんだかイラッとするものですね。ママスタコミュニティのとあるママも、旦那さんの言葉にイライラしているようです。『「節約」「節約」と言うけど、具体的に何をすることが「節約」なの？旦那に「節約しろ！」と言われるとイライラする。それなら私が働いている分の年収くらいはUPして稼いできてほしいよ』投稿者