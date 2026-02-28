ショーファーカーを現代技術で再解釈イタリアのアズノム・オートモーティブ社は、2026年1月22日にコンセプトカー「L’EPOQUE（レポック）」を発表しました。本モデルは、1920年代から1930年代にかけて戦前に登場したショーファーカーから着想を得て、21世紀の技術を駆使して再解釈されたコンセプトカーです。【画像】超カッコイイ！ これが“全長8m級”の豪華すぎる新たな「“6人乗り”セダン」です！ 画像を見る（20枚）こ