息子（ジュンタ）夫婦との同居が始まり、お嫁さんのミナミちゃんが赤ちゃんを妊娠し、私たちは幸せいっぱい……のはずなのに、最近理由もなくイライラしてしまう私。自分でもなぜなのかわかりません。ある日、ミナミちゃんが「ホルモンバランスの乱れかもしれないから」と通院や相談を勧めてきました。私のことを気遣ってくれたのでしょうが、そのときは「私が病気だというのか」とカッとなってしまいました。そして身重のミナミち