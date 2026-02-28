静岡市で長年親しまれてきたどら焼き専門店「河内屋」が2月28日で閉店することになり、店には多くの人が訪れました。 【写真を見る】「やり終えた 最高の終わり方」“どら焼きの名店”38年の歴史に幕 店先には長蛇の列…感謝の400個無料配布＝静岡 午前10時、店の前できた約100人の行列。28日で38年の歴史に幕を閉じる「河内屋」のどら焼きを求めて多くの人が集まりました。 ひとつひとつ手作業で焼き上げる自慢のどら焼き。店