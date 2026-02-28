ボートレース住之江の「BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026」は水面状況悪化で4Rから安定板が装着された28日の最終日12Rで優勝戦が行われ、田中和也（41＝大阪）が地元初制覇を狙ったイン藤山翔大の先マイを2コースから差して1着。昨年12月4日の桐生以来となる通算30回目、そして地元・住之江では2020年6月15日以来3回目の優勝となった。2着に藤山、3着は上平真二が入った。地元ファンが詰めかけた大時