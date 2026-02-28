レイズとのオープン戦に登板したレ度ソックスのアロルディス・チャプマン＝26日、フロリダ州フォートマイヤーズ（AP＝共同）スポーツ用品メーカー、SSKは28日、米大リーグ、レッドソックスの救援投手、チャプマンとグラブ、スパイクに関するアドバイザー契約を締結したと発表した。160キロを超える剛速球で知られるチャプマンは「日本製のグラブとともに、マウンドで圧倒的なパフォーマンスを見せるのが楽しみだ」とコメントし