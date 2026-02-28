◇アジア男子ゴルフツアーニュージーランド・オープン第3日（2026年2月28日ニュージーランドミルブルックリゾート＝6961ヤード、パー71）第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、24位で決勝ラウンドに進んだ池村寛世（30＝フリー）が8バーディー、ボギーなしの63をマークし、通算13アンダーで日本勢最上位の5位に浮上した。トップと5打差で最終日を迎える。10位で出た片岡尚之（28＝ACN）は67で回り、12アンダーで9