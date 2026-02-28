ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦が２８日、バンテリンドームナゴヤで行われた。立ち上がりにも失点実戦で初先発した日本の伊藤は３回２失点。「ほぼ本番の気持ちでいきたい」と臨んだが、一回一死から連打を浴びて犠飛で失点すると、三回は甘くなった速球を捉えられて左越えソロとされた。昨季の沢村賞右腕として重要な役割を担うこと