◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(28日、バンテリンドーム)中日の三浦瑞樹投手が5回に連打を浴びるなど5失点となりました。三浦投手は4回から2番手としてマウンドに上がると先頭から空振り三振を奪うなど、この回を三者凡退とします。しかし1点リードで迎えた5回。1アウト1塁2塁から9番・坂本誠志郎選手、1番・小園海斗選手に連続タイムリーを浴び、逆転を許します。さらに、2番・周東佑京選手にレフトヒットを許