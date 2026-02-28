名古屋駅前の名鉄百貨店が2月28日、最後の営業を終了し、71年の歴史に幕を下ろしました。28日午後7時過ぎに行われた閉店セレモニーでは、別れを惜しむ多くの買い物客が集まり、感謝の声とともに拍手が沸き起こりました。セレモニー参加した客：「あるのが当たり前だったので実感が沸かない」セレモニー参加した客：「寂しい気持ちになりました。あすからロスが始まりそうです」名鉄百貨店は解体される予定