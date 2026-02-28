■これまでのあらすじ義姉の母親まで巻き込んで相続の話を推し進めようとする兄夫婦。陽菜の財布だけでは飽き足らず、実家の財産を奪いに来たのだ。兄夫婦が勝手に決めていくのはおかしいと陽菜は反発するが、義姉は甘い言葉を並べて両親に同居を迫っていく。果たして父の本音は…？自分たちの欲望を隠そうともしなくなった兄夫婦。そんな兄の話に乗ろうとする父。家を、財産を乗っ取られることになっても、父は兄夫婦と同居がした