◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの牧原大成内野手（３３）＝ソフトバンク＝が２８日、中日との壮行試合で６回に代走を送られて途中交代した。現時点でライアンアップに残る本大会野手メンバーは途中出場の小園（広島）、ＤＨの牧（ＤｅＮＡ）、捕手の坂本（阪神）の３人となった。この試合までは大谷翔平（ドジャース）らメジャー組は規定により試合に出場する