豚肉を使わない「リエット」の作り方 ワインに合うリエットを用意したいけれど、ちょっと面倒なことも…。そんなときに試してほしいのがサバ缶で作るリエットです。調理ずみのサバ缶を使うので手間がかからず、いつもより早くお酒の時間を楽しめます。 ほぼ「炒める」だけで完成！ 1. オリーブオイルとおろしにんにく、鷹の爪を炒めます。1〜2分で香りが出てきたら…。 2. 刻んだ玉ねぎ、きのこを加えてさらに炒めます。