ドーハに向かっていたカタール航空の旅客機が成田空港に引き返しました。【映像】ドーハ行きのカタール航空機が引き返す成田空港によりますと、午後5時34分に成田を飛び立ったカタール航空の旅客機がイスラエルとアメリカがイランを攻撃したことを受けて引き返し、先ほど午後7時49分に成田空港に着陸しました。（ANNニュース）