タレントの天羽希純が、28日発売の『BUBKA』4月号（白夜書房）の表紙に登場。このアザーカットとインタビューが到着した。【別カット】柔らかそう…圧巻ボディを披露した天羽希純■天羽希純一問一答――BUBKA初表紙掲載おめでとうございます！【天羽】BUBKAさん初めての表紙、うれしいです！先日同じ白夜書房さんで出されているDOLCEさんで表紙を務めさせて頂いたんですが、その時は結構セクシーで攻めた表紙だったので、今回は