イスラエルとアメリカがイランへの攻撃を開始し、トランプ大統領はSNSで「再び核開発ができないよう徹底的に攻撃する」と表明した。作戦名は「エピック・フューリー（壮絶な怒り）」。イラン側も反撃に出るなど緊張が高まっている。こうした動きについて、国際情勢ウォッチャーの武隈喜一氏に聞いた。【映像】衝突はいつまで続く 国際情勢ウォッチャーが解説トランプ氏は演説で、「イランの中距離弾道ミサイルの開発と核兵器の