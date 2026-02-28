ロシアによるウクライナ侵攻から4年。侵攻直後からウクライナを何度も取材している報道カメラマンがいます。戦争の長期化で、人々の生活はどうなっているのか。お話をうかがいました。◇ウクライナ侵攻から4年。開始直後から取材してきた報道カメラマンの横田徹さんは、この戦争について…報道カメラマン・横田徹さん「（戦争が）完全に日常化している。1日中、砲撃音が鳴り響き、空襲警報も入るけれど、（市民は）全く動じ