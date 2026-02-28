いよいよ開幕が迫る2026年WBC。世界一の称号をかけた戦いにおいて、一次ラウンドから激戦が予想されるのが「プールA」だ。このグループにおいて、虎視眈々と上位進出を狙うのが、中南米の強豪であるキューバ、パナマ、コロンビアの3カ国。かつての「アマチュア最強」の誇りを取り戻そうとするキューバ、メジャーリーガーと世界各地の「職人」を揃えたパナマ、そしてベテランと超新星が