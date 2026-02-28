「合計45元よ」QRコードをスキャン。4、5、送金ボタン。この動作ももう手慣れたものだ。 「唐辛子、多めに入れておいたよ」「ありがとう」この会話を、もうおばちゃんと何回しただろうか。「日本に帰っても、美味しいものたくさん食べるんだよ」今度中国にきたら、また野菜買いにくるね。そう言いたかったけれど、鼻の奥がつんとして、言葉が出なかった。玉米、番茄、土豆、胡萝卜、莴笋、辣椒が入った袋を肩にかけ、