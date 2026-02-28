中川家の剛が２６日、鬼越トマホークのＹｏｕＴｕｂｅに登場。精神的な病気で休養した当時の周囲の無理解を振り返った。中川は芸人になって５年目に精神的な病で休養。「今やったら休めるのよ。その当時はアカンのよ」といい、事務所の社員からは「何やその病気は。サボってるだけちゃうか？今から来い！」と言われていたという。病院からの診断書を持参してようやく休養が認められたというが「それでも首傾げとったけどな、