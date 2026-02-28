水位が低下した高知県の吉野川水系早明浦ダム＝2月27日（水資源機構提供）国土交通省や水資源機構が管理するダムなどの施設のうち、少なくとも20府県にある計40で、貯水率が平年と比べて低いことが28日、分かった。関東から九州の太平洋側を中心に、昨年11月ごろから降水量の少ない状況が続いているため。国交省によると、24日時点で15水系18河川・湖では取水制限など渇水に備えた対応を実施している。気象庁によると、3月も例