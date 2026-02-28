【台北共同】プロ野球日本ハムは28日、台北ドームで台湾プロ野球の味全と交流試合を行い、12―3で大勝した。二回に5年ぶりに古巣に復帰した西川の2ラン、続く新加入のカストロのソロなどで5点を挙げ、その後も着実に得点を重ねた。先発の金村は4回2失点だった。25日から始まったソフトバンク、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表などの5チームによる「日台野球国際交流試合」は全日程を終えた。