世界を揺るがしているエプスタイン事件。1000人を超える女性が性被害を受けたとされながらなぜエプスタイン元被告は長年、司法の手を逃れることができたのか。現場となったニューメキシコ州を現地取材しました。【写真で見る】「好き放題できる彼だけの『遊び場』」捜査が行われていなかった“ゾロ牧場”を現地取材女性を追いかける動画も…世界を大きく揺るがす「エプスタインファイル」ーー貴方の金は汚いですか？ジェフリー