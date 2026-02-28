「SSKファミリーの一員になれることを大変光栄に思う」スポーツ用品メーカーのエスエスケイ（SSK）は28日、レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手とグラブおよびスパイクに関するアドバイザー契約を締結したと発表した。38歳のチャップマンは最速105.8マイル（約170.3キロ）を誇る左腕。2025年は67登板で5勝3敗32セーブ、防御率1.17の好成績をマークした。通算367セーブを誇るメジャー屈指の守護神として知られる。