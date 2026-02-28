ボートレース福岡の「ニッカン・コム杯」が２８日、幕を開けた。蒲原健太（３２＝佐賀）の初戦は８Ｒの２枠。１枠の新開航に断然人気が集まる中、コンマ０６のトップスタートを決めて新開にプレッシャーを与えると、１Ｍは冷静な立ち回りで差し切りに成功。絶好の滑り出しを決めた。前検から伸びの良さが評判を集めたが「行き足や伸びがいいし、ターン回りもいい。もう少し出足がくれば、全部の足が◎だと言える」と早々に調