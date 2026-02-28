2023年WBCでもフリー打撃でファンを魅了野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が28日、バンテリンドームで行われる中日との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を行った。25スイングで9本の柵越えを放つなど規格外のパワーで場内を騒然とさせた。2日連続で披露された異例のフリー打撃の“偉業”に、ファンだからこそグッとくるものがあった。バットを手に登場した大谷に、スタン