ボートレースからつの「創刊６０周年九州スポーツ杯」は２８日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇・安河内将（３６＝佐賀）が道中逆転で制し、当地３回目、通算１３回目の優勝を飾った。優勝戦、強風の影響で安定板装着、周回短縮で行われた。安河内はコンマ２３のスタートから先マイするが、最内を差した５号艇・松江秀徳がバックで並び、激しい競り合いへ。だが、２周１Ｍで差して決着をつけた。「いい状態で行けたと思ったけ