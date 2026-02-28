ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、ウェディング撮影専門スタジオ「ROI STUDIO」と初のコラボレーションとして、同ブランドの公式ウェディングモデル就任と巨大広告への掲載をかけたイベント『韓国のプリンセスに! 大人気スタジオ「ROI STUDIO」公式ウェディングモデルになろう』を、23日より開催している。『韓国のプリンセスに! 大人気スタジオ「ROI STUDIO」公式ウェディングモデルになろう』○豪華なプライズを贈呈『韓