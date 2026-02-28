明治安田J1百年構想リーグ第4節の結果と順位明治安田J1百年構想リーグ第4節の試合が各地で行われた。EASTでは鹿島アントラーズ、WESTでは京都サンガF.C.がそれぞれ首位に位置しており、SNSでは「両方勝ち点詰まりすぎてる」「第4節でサンガ単独首位！」などの声が上がっている。鹿島はアウェーで浦和レッズと対戦し3-2で勝利した。この結果、鹿島は勝ち点10でEAST首位となった。2位のFC町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉に