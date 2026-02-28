ＳＳＫ社は２８日、レッドソックスのＡ・チャプマン投手とグラブ及びスパイクに関するアドバイザー契約を結んだことを発表した。人類最速の１０５・８マイル（約１７０・３キロ）を計測した左腕の相棒となるのは、専用設計の耐久性に優れたグラブと、グリップ生と着地の衝撃を緩和するスパイクだ。チャプマンは「ＳＳＫファミリーの一員になれることを大変光栄に思う。彼らの細部へのこだわりと、選手に対するリスペクトには目