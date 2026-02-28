◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンサポートメンバーの西武・仲田慶介内野手が、守備で魅せた。５回から途中出場。１死一塁から福永の左中間の打球をダイビングで好捕した。前夜２７日は３点リードの８回無死一塁から右翼フェンス直撃の二塁打。攻守で存在感を放った。同じサポートメンバーでは、４回守備から出場していたロッテ・山本大斗外野手も、２点リードの