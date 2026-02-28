女子ゴルフの西村優菜（25＝スターツ）は28日、大阪市内の住友生命本社で行われた寄付贈呈式に出席した。西村はスポンサー契約を結ぶ住友生命とともに22年から社会貢献活動「西村優菜BirdieDonationforFutureSupportedby住友生命」を展開。優勝したトーナメント、バーディー、イーグル、ホールインワンの数に応じてポイントを積み立てて、シーズン後にポイントに応じて子どもたちへの支援、地球環境保護に貢献ずる団