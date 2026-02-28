アルペンスキーW杯、女子スーパー大回転第5戦を制したエマ・アイヒャー＝28日、ソルデュ（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は28日、アンドラのソルデュで女子スーパー大回転第5戦が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪滑降銀メダルのエマ・アイヒャー（ドイツ）が1分26秒72で今季3勝目、通算5勝目を挙げた。0秒88差の2位がアリス・ロビンソン（ニュージーランド）で、3位はコリンヌ・ズター（スイス）だった。（