【ワシントン＝阿部真司】米軍はイランへの攻撃に向け、中東地域に原子力空母２隻を含む大規模な戦力を集結させていた。兵力は３万〜４万人に上り、２００３年のイラク戦争以来の大規模な戦力を投入していたとみられる。トランプ大統領は２月２８日の演説で、「米軍の強さ、高度な技術に匹敵する軍隊は地球上に存在しない」と述べ、米軍の能力は世界最強だと誇った。ロイター通信によると、最新型原子力空母「ジェラルド・フ