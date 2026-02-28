牧に続いて、森下も豪快にアーチをかけた（C）産経新聞社侍ジャパンの森下翔太にも一発が飛び出した。2月28日に行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026名古屋」で中日との壮行試合（バンテリンドーム）に「5番・右翼」で先発出場した森下は2回の表に相手先発、大野雄大のツーシームを捉え、新設のホームランウイングへ飛び込む会心のソロを放った。【動画】見たか！森下は崩されながらも豪快にアーチをかけたやや体勢を崩