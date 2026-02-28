嵐の二宮和也が２８日、侍ジャパン投手の“好調バロメーター”を伝えた。３月５日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を配信するＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターを務める二宮。１５日には宮崎で行われていた侍ジャパンの強化合宿を電撃視察するなど熱心に活動している。この日は自身のＸ（旧ツイッター）に「今、ツアーの衣装合わせ中。久々すぎて鮮度ヤバい」「１５時から通します」などと投稿