◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第７日（２８日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２８日＝宮下京香】女子ダブルスで、ＷＴＴで初めて組んだ早田ひな（日本生命）、張本美和（木下グループ）組が、初制覇を飾った。決勝で長崎美柚（木下アビエル神奈川）、韓国エースの申裕斌（しん・ゆびん）の国際ペアをゲームカウント３―０で退けた。ＷＴＴで最も格付けの高いグランドスマッシュでの頂点は、全