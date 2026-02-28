３０年の歴史に幕を下ろし、ファンらに謝意を伝える西浦店長（中央）＝２８日、マルイシティ横浜横浜駅東口の商業施設「マルイシティ横浜」が２８日に営業を終了し、３０年の歴史に幕を下ろした。１９９６年に開業し、若者向けアパレルの発信地として存在感を放ってきた同店。最後のセレモニーには約３００人が駆け付け、拍手と「ありがとう」の声で別れを惜しんだ。地下２階のエントランス前で午後６時に始まった式典で、西浦