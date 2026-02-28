ボートレース芦屋の「ＢＴＳ勝山開設３２周年記念」は１日、開幕する。喜井つかさ（３６＝岡山）が手にした４２号機は２連率３４％と数字こそあるが、目立つことのない低調機。前検特訓後も「回転が上がってこない。回す調整をしたけどあまり良くなかったし、スタートが届いてない」とポツリ。ただ、勢いは上々で期待せずにはいられない。２０２６年後期に適用される昨年１１月以降の勝率は６・５９とＡ級復帰へ好ペース。８