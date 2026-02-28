ボートレース徳山の「日本財団会長杯争奪戦」は２８日、予選２日目が行われた。栗原直也（３３＝埼玉）は２Ｒ、２コースから差し切って１着。人気を集めていたイン服部幸男が４着に敗れたこともあり、３連単は１１万９７５０円のメガ配当に。「自分でもビックリです」と驚きを隠さない。後半１１Ｒは、６コースから追い上げて４着。相棒１８号機も「水をつかむようにペラを叩いた。直線が良くなってターンも回りやすかった。