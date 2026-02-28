韓国発のメイクアップブランドespoir(エスポア)から、理想の眉印象を叶える新作「ザブロウ」シリーズが登場。繊細な立体感を演出できるアイブロウマスカラと、描きやすさにこだわったアイブロウペンシルがラインアップしました。ミリ単位の美しい眉を再現できる設計で、トレンド感のある垢ぬけ眉を演出。なりたい印象に合わせて眉メイクを楽しめます♡ 繊細な毛流れを作る眉マスカラ 自在にスタイリング、こなれ感